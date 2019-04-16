Пожар в Нотр-Даме все еще не потушен, сообщило МВД Франции

СЕГОДНЯ 09:19 2019-04-16T09:19:18+03:00

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Пожар в соборе Парижской Богоматери все еще не потушен, хотя с начала возникновения возгорания прошло уже около 12 часов. Об этом сообщил государственный секретарь министерства внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

"Пожар находится под контролем, но еще полностью не потушен", - сказал представитель ведомства.

Согласно его данным, причина инцидента до сих пор неизвестна. Выяснением всех обстоятельств трагедии занимаются следователи. Между тем, в 08:00 по местному времени (09:00 мск) в Париже должна была начаться встреча с участием экспертов и архитекторов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703370" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери в огне.

Специалисты пытаются определить, насколько сейчас устойчив собор после повреждения конструкций, ведь внутри здания до сих пор работают сотни пожарных, и их жизни могут оказаться под угрозой в случае обрушения, передает Reuters.

Сайт kp.ru писал о том, что одна из главных достопримечательностей французской столицы загорелась вечером 15 апреля. Последние месяцы на крыше Нотр-Дама велась реконструкция, и огонь быстро распространился по деревянным строительным лесам. По предварительным данным, все наиболее ценные реликвии удалось спасти, а вот шпиль и часы оказались полностью разрушены. Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции уже начал сбор средств на восстановление собора.

ИСТОЧНИК KP.RU