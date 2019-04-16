2019-04-16T09:19:18+03:00
Происшествия

Пожар в Нотр-Даме все еще не потушен, сообщило МВД Франции

Спасатели продолжают ликвидировать пожар в Нотр-Даме. Эксперты пытаются определить, насколько устойчивы поврежденные конструкции собора
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Вот так собор Парижской Богоматери выглядит сейчасВот так собор Парижской Богоматери выглядит сейчасФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пожар в соборе Парижской Богоматери все еще не потушен, хотя с начала возникновения возгорания прошло уже около 12 часов. Об этом сообщил государственный секретарь министерства внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

"Пожар находится под контролем, но еще полностью не потушен", - сказал представитель ведомства.

Согласно его данным, причина инцидента до сих пор неизвестна. Выяснением всех обстоятельств трагедии занимаются следователи. Между тем, в 08:00 по местному времени (09:00 мск) в Париже должна была начаться встреча с участием экспертов и архитекторов.

Собор Парижской Богоматери в огне.

Специалисты пытаются определить, насколько сейчас устойчив собор после повреждения конструкций, ведь внутри здания до сих пор работают сотни пожарных, и их жизни могут оказаться под угрозой в случае обрушения, передает Reuters.

Сайт kp.ru писал о том, что одна из главных достопримечательностей французской столицы загорелась вечером 15 апреля. Последние месяцы на крыше Нотр-Дама велась реконструкция, и огонь быстро распространился по деревянным строительным лесам. По предварительным данным, все наиболее ценные реликвии удалось спасти, а вот шпиль и часы оказались полностью разрушены. Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции уже начал сбор средств на восстановление собора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в Нотр-Даме
Овечкин – о драке со Свечниковым: Он первый начал
Москвичи несут цветы к посольству Франции после пожара в Нотр-Даме
Диспансеризацию можно будет проходить вечерами и по субботам
Трое моряков с задержанного в Пусане судна "Палладий" вернулись в Россию
В Канаде мужчина застрелил четырех человек и сам сдался полиции
«Хеллбой» возглавил рейтинг российского проката
Во Франции начался сбор средств на восстановление Нотр-Дама после пожара
В России протестируют платные перекрестки
Погода в Москве на 16 апреля 2019 года: температура поднимется до +13
При пожаре в Нотр-Даме сгорел лишь новодел, средневековые стены нетронуты
Следователи допросили реставраторов по делу о пожаре в Нотр-Даме
Недалеко от дома Зеленского полиция задержала бандитов с пулеметом
Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли
20 регионов России перешли на цифровое телевидение без особых проблем
Пожарные потушили огонь в соборе Парижской Богоматери
Минобороны Турции: Покупка С-400 у России не повлияет на обязательства Анкары перед НАТО
Верка Сердючка поедет на «Евровидение – 2019» в качестве гостя
Посла Франции в Киеве возмутили слова украинского журналиста о пожаре в Нотр-Даме
Подозреваемую в «терроризме» Савченко выпустили на свободу
Порошенко зря ждал Зеленского в студии ICTV
В эфире «Места встречи» на НТВ снова подрались из-за Украины
Пушков: Для России и крымчан не имеет значения, признают ли в штабе Зеленского референдум в Крыму
При тушении собора Парижской Богоматери пострадал один пожарный