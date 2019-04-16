2019-04-16T11:09:41+03:00
Политика

Патрульные корабли защитят радиоэлектронным куполом

Уникальный комплекс разведки и защиты протестируют на Черном море
Елена АКИМОВА
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Патрульные корабли защитят радиоэлектронным куполомПатрульные корабли защитят радиоэлектронным куполомФото: Василий БАТАНОВ
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Российские многофункциональные корветы проекта 22160 защитят радиоэлектронными комплексами разведки и защиты. Протестируют новую систему в Черном море, первым под защитой будет находиться корвет «Василий Быков».

За счет специальных датчиков система способна создавать ложные помехи, передавать информацию на посты радиоперехвата и пеленга. Система определяет тип радара и идентифицирует его носитель. Это дает возможность экипажу корабля воздействовать на наземные, морские и авиационные радары, а также спутниковые системы обнаружения вероятного противника.

Командиру корабля будут подсказываться варианты, как спрятаться от радаров. Если обойти РЛС противника невозможно, система маскирует корабль помехой. Комплекс способен создать на экранах РЛС противника несколько ложных целей, аналогичных отметкам настоящего корабля, расстанавливать тепловые ловушки и создавать инфракрасные помехи, пишет газета «Известия».

Ранее корабли Черноморского флота России установили непрерывное слежение за эсминцем Ross Военно-морских сил США. Иностранное судно зашло в воды Черного моря в минувшее воскресенье, 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Национального центра управления обороной Минобороны РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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