2019-04-16T11:39:19+03:00
Политика

Госдума окончательно приняла закон об устойчивом рунете

Данный документ поможет нашей стране защищаться от кибератак из-за рубежа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Госдума приняла закон об устойчивом рунетеГосдума приняла закон об устойчивом рунетеФото: Анастасия Осипова
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Государственная дума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект об устойчивой работе рунета. Данный документ позволит обезопасить сеть на случай отключения от глобального интернета и защитить страну от кибератак из-за рубежа.

Голосование относительно принятия закона состоялось утром во вторник, 16 апреля. В пользу документа высказались 307 депутатов, против — 68. Трансляция заседания нижней палаты парламента велась на сайте Госдумы.

Теперь закон предстоит рассмотреть Совету Федерации. Если сенаторы одобрят проект, то он поступит на подпись президенту России Владимиру Путину и вступит в силу 1 ноября 2019 года. Отдельные же положения начнут функционировать лишь с 1 января 2021 года.

Сайт kp.ru писал о том, что правительство уже готово выделить порядка 20 млрд рублей на реализацию законопроекта об устойчивой рунете. Только за первые три года будет потрачено около 1,8 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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