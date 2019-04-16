Путин одобрил проект высокоскоростной ж/д магистрали Москва-Петербург

СЕГОДНЯ 13:15 2019-04-16T13:15:57+03:00

Что касается строительства ВСМ между столицей и Казанью, то тут решение еще не принято

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Президент России Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, данная инициатива врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и РЖД действительно было одобрена руководством страны, поскольку крупнейшие российские города нуждаются в скоростном сообщении.

"Повышение скорости этого сообщения на лишнюю сотню километров [в час] ведет к ускорению в целом циркуляции экономической жизни по этим железнодорожным капиллярам", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Что касается ВСМ Москва-Казань, то по ней окончательное решение еще не принято. Продолжаются работы по выяснению экономической целесообразности и своевременности проекта.

Сайт kp.ru писал о том, что общая протяженность данной магистрали может составить 770 километров. При этом стоимость строительства оценивается в 1,6 триллиона рублей

ИСТОЧНИК KP.RU