Путин одобрил проект высокоскоростной ж/д магистрали Москва-Петербург
Президент России Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, данная инициатива врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и РЖД действительно было одобрена руководством страны, поскольку крупнейшие российские города нуждаются в скоростном сообщении.
"Повышение скорости этого сообщения на лишнюю сотню километров [в час] ведет к ускорению в целом циркуляции экономической жизни по этим железнодорожным капиллярам", - цитирует ТАСС представителя Кремля.
Что касается ВСМ Москва-Казань, то по ней окончательное решение еще не принято. Продолжаются работы по выяснению экономической целесообразности и своевременности проекта.
Сайт kp.ru писал о том, что общая протяженность данной магистрали может составить 770 километров. При этом стоимость строительства оценивается в 1,6 триллиона рублей
ИСТОЧНИК KP.RU