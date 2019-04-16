2019-04-16T13:47:57+03:00
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В Госдуме изменили правила ОСАГО

Ряд поправок коснется порядка выплат и применения электронных полюсов
Елена АКИМОВА
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В Госдуме внесли изменения в правила ОСАГОВ Госдуме внесли изменения в правила ОСАГОФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Госдуме во втором чтении приняли ряд поправок, которые затронут ОСАГО. Документ уравнивает в правах бумажную и электронную страховку. К тому же каждому договору ОСАГО будет присвоен уникальный номер для идентификации страховщика и подтверждения достоверности полиса.

Такое нововведение должно будет упростить жизнь автомобилистам, ведь больше не потребует носить с собой бумажные документы, достаточно просто знать их номер. А еще это поможет бороться с липовыми страховками и упростит доступ к контролю для всех надзорных служб.

Еще одно изменение, которое описывается в документе – это порядок выплат по страховым случаям, которые произошли по вине пешеходов. Предъявлять требования к виновнику можно будет только в том случае, если пешеход не пострадал. В Госдуме отметили, что несправедливо требовать компенсацию с родственников погибшего человека. У них и так горе, а страховые настаивают на выплатах за ремонт разбитой машины, сообщает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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