Произошло извержение самого крупного вулкана в Японии

СЕГОДНЯ 15:11 2019-04-16T15:11:15+03:00

Столб дыма и пепла из кратера Асо поднялся на высоту около 200 метров

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Во вторник, 16 апреля, на острове Кюсю в префектуре Кумамото на юго-западе Японии произошло извержение одного из крупнейших в мире действующих вулканов Асо, в 130 километров от которого находится атомная электростанция «Иката».

Японские метеорологи сообщают, что столб дыма и пепла из кратера вулкана поднялся на высоту около 200 метров.

Местных жителей призвали не приближаться ближе, чем на 1 километр к подножию вулкана. На данный момент не сообщается о каком-либо ущербе.

В 2016 году Аоса не раз активизировался, взрывные извержения сопровождались резкими выбросами раскаленных обломков и дыма из жерла. Тогда вулкану присвоили третью степень опасности по пятибалльной шкале. Однако в марте 2016 года произошло взрывообразное извержение, подобное которому в последний раз было в 1980 года.

ИСТОЧНИК KP.RU