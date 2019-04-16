2019-04-16T18:20:17+03:00
Политика

Киев обратился в Международный трибунал для освобождения украинских моряков

Президент Украины заявил о намерении использовать принудительные мер в отношение к российской стороне [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Украинские военные корабли незаконно пересекли границу с РФ. Фото: пресс-служба Погрануправления РФ по КрымуУкраинские военные корабли незаконно пересекли границу с РФ. Фото: пресс-служба Погрануправления РФ по Крыму
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Киев обратился в Международный трибунал по морскому праву за мерами в отношении Москвы для освобождения украинских моряков и судов, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Соответствующие заявление сделал президент Украины Петр Порошенко.

«Сегодня по моему поручению МИД дополнительно обращается к Международному трибуналу по морскому праву с запросом для принятия принудительных мер к российской стороне для освобождения украинских моряков», - написал Порошенко во вторник на своей странице в Facebook.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что отправленный запрос «направлен на защиту от серьезного и непоправимого вреда».

Напомним, 25 ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины пересекли государственную границу России и неправомерно вошли во временно закрытую акваторию Российской Федерации. Российская пограничная служба ФСБ России по Республике Крым арестовала нарушившие российский закон судна и моряков.

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Известный украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал почти 20-минутную запись переговоров между российскими пограничниками и украинскими моряками во время «керченского противостояния» 25 ноября. Из этой записи совершенно очевидно, что береговая охрана долго и тщетно пыталась буквально упросить нарушителей госграницы по-хорошему покинуть наши территориальные воды. Однако в какой-то момент терпение пограничников истощилось (подробности).

5 наивных вопросов: Провокация в Керченском проливе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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