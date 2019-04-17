2019-04-17T01:47:29+03:00
Общество

Москвичи поддержали строительство Коммунарской ветки метро

Жители 8 районов приняли участие в слушаниях
Ксения БОГДАНОВА
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Коммунарская ветка метро позволит разгрузить юг Москвы.Коммунарская ветка метро позволит разгрузить юг Москвы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве 16 апреля прошли слушания по строительству Коммунарской линии столичного метрополитена. В них приняли участие жители 8 районов мегаполиса: москвичи задали интересующие их вопросы и высказали свое мнение по поводу продления ветки метро от проектируемой станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект».

По итогам слушаний проводится подсчет голосов. Мнение москвичей станет главным фактором при принятии решения о строительстве.

Коммунарская ветка метро позволит разгрузить юг Москвы. Ожидается, что пассажиропоток на этом направлении в будущем увеличится до 500 тысяч человек в день. ЮЗАО уже сейчас испытывает серьезные транспортные перегрузки, которые будут расти день ото дня.

- Благодаря строительству Коммунарской линии разгрузятся южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий, - рассказал руководитель научно-проектного объединения транспорта и дорог Института Генплана Москвы, кандидат технических наук, советник РААСН Игорь Бахирев. - Кроме того, улучшится ситуация на дорогах на юго-западе Москвы: их загрузка уменьшится ориентировочно на 15-20% за счет того, что часть автомобилистов пересядет на городской транспорт.

Удлинение Коммунарской линии также позволит разгрузить Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии метро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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