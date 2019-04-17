2019-04-17T03:08:55+03:00
В мире

Один заключенный был убит во время массового побега из тюрьмы в Венесуэле

Беглецы захватили в арсенале боеприпасы, металлоискатели и фонарики
Юлия ДИВЕЕВА
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Из тюрьмы в Венесуэле сбежали 60 заключенныхИз тюрьмы в Венесуэле сбежали 60 заключенныхФото: REUTERS
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В Венесуэле произошел массовый побег - из тюрьмы города Арисменди в штате Нуэва-Эспарта сбежали 60 заключенных. В результате один из них был убит.

В полиции сообщили, что примерно в 4 часа утра во вторник отбывающие наказание преступники вооруженные холодным оружием напали на надзирателей. В результате один заключенный убит, два охранника госпитализированы, сообщает Noticias Venezuela.

Заключенные смогли попасть в арсенал и захватили с собой боеприпасы. Они взяли 6 патронов 38 калибра, 105 патронов со слезоточивым газом, 50 патронов калибра семь с половиной миллиметра, четверо наручников, два металлоискателя и два фонарика.

Кроме того, при побеге был угнан частный мотоцикл. Раненые полицейские были доставлены в медицинский центр, а службы безопасности активизировали план по поиску и возвращению уклоняющихся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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