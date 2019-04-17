"Ъ" сообщил о возможных кадровых перестановках в правительстве РФ

СЕГОДНЯ 06:39 2019-04-17T07:02:05+03:00

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В российском правительстве могут произойти кадровые перестановки. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко возможно покинет свой пост, а ее преемником может стать глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. А нынешний спикер, вероятно, возглавит Пенсионный фонд РФ.

Все эти перестановки, по данным журналистов, будут обсуждаться в мае на встрече Матвиенко с президентом России Владимиром Путиным. Возможно, такому решению способствовало недовольство некоторых министерств работой ПФР, в частности высокими административными расходами фонда и отсутствием информатизации.

Также издание отмечает, что Нарышкин хорошо зарекомендовал себя, когда, несмотря на сложную обстановку, смог выстроить отношения со многими иностранными спецслужбами, включая ЦРУ. При этом он имеет опыт работы на ключевых постах.

ИСТОЧНИК KP.RU