Экс-депутат Верховной Рады назвала главную ошибку Порошенко на выборах

СЕГОДНЯ 09:34 2019-04-17T09:35:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Использование религии в политических целях стало главной ошибкой президента Украины Петра Порошенко, который решил переизбираться на второй срок. По мнению экс-депутата Верховной Рады Анны Герман, именно это привело к тому, что действующий глава государства еле прошел во второй тур выборов.

"Порошенко хотел использовать Бога для выборов, и Бог ему показал, какой может быть конец. Нельзя святые вещи ставить на конвейер политических интересов", - сказала парламентарий.

При этом она подчеркнула, что сейчас "храм души" украинского народа разрушается, и это главная его проблема, передает NewsOne.

Сайт kp.ru писал о том, что Порошенко еще год назад потребовал предоставить его стране автокефалию, и в декабре 2018-го на так называемом "объединительном соборе" в Киеве была создана "новая" православная церковь. Вскоре Константинопольский патриарх передал Киеву томос об автокефалии этого учреждения. Каноническая же Украинская православная церковь с тех пор подвергается гонениям. Священников силой выталкивают из храмов на глазах прихожан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700638" frameborder="0"></iframe> «Шоколадный король» Порошенко еще поборется за кресло президента.21 апреля на Украине пройдет второй тур выборов президента. В нем встретятся нынешний глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU