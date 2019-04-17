Экс-депутат Верховной Рады назвала главную ошибку Порошенко на выборах
Использование религии в политических целях стало главной ошибкой президента Украины Петра Порошенко, который решил переизбираться на второй срок. По мнению экс-депутата Верховной Рады Анны Герман, именно это привело к тому, что действующий глава государства еле прошел во второй тур выборов.
"Порошенко хотел использовать Бога для выборов, и Бог ему показал, какой может быть конец. Нельзя святые вещи ставить на конвейер политических интересов", - сказала парламентарий.
При этом она подчеркнула, что сейчас "храм души" украинского народа разрушается, и это главная его проблема, передает NewsOne.
Сайт kp.ru писал о том, что Порошенко еще год назад потребовал предоставить его стране автокефалию, и в декабре 2018-го на так называемом "объединительном соборе" в Киеве была создана "новая" православная церковь. Вскоре Константинопольский патриарх передал Киеву томос об автокефалии этого учреждения. Каноническая же Украинская православная церковь с тех пор подвергается гонениям. Священников силой выталкивают из храмов на глазах прихожан.
«Шоколадный король» Порошенко еще поборется за кресло президента.21 апреля на Украине пройдет второй тур выборов президента. В нем встретятся нынешний глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.
ИСТОЧНИК KP.RU
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