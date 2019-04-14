2019-04-14T13:19:03+03:00
Политика

Сторонники "новой церкви" Украины захватили храм УПЦ под Ровно

Одной из прихожанок, а также священнику понадобилась медицинская помощь [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сторонники «новой церкви» захватили храм УПЦ в Ровенской областиСторонники «новой церкви» захватили храм УПЦ в Ровенской областиФото: Скриншот с видео
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Сторонники так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили принадлежащий Украинской православной церкви (УПЦ) Свято-Иоанно-Богословский храм в селе Копытов Корецкого района Ровненской области. Об этом сообщили в пресс-службе местной епархии.

По словам очевидцев, атака происходила при поддержке и участии представителей правоохранительных органов. При этом после захвата нескольким верующим понадобилась медицинская помощь. Так, одну из прихожанок срочно госпитализировали, а священник был осмотрен сотрудниками "Скорой помощи" на месте, сообщается на сайте епархии.

Сторонники «новой церкви» захватили храм УПЦ в Ровненской области.

Сайт kp.ru писал о том, что это далеко не первый подобный случай захвата учреждений УПЦ. Так, например, в марте радикалы ворвались в Свято-Николаевский храм под Ровно и навесили на двери свои замки. Похожий случай произошел и в Тернопольской области, где в избиении верующих принимал участие лично клирик раскольнического Киевского патриархата Иван Лесик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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