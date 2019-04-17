Эксперты назвали самые курящие регионы России

СЕГОДНЯ 10:51 2019-04-17T10:51:35+03:00

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Специалисты Росстата составили рейтинг самых курящих регионов. Возглавили список представители дальневосточного округа: на Чукотке дымят 48% населения, в Магаданской области 41%, в Еврейская АО - 36%. А вот меньше всего курят на Кавказе: в Чечне (2%), Ингушетии (5%) и Дагестане (9%).

Это объясняется культурными особенностями территорий, традициями. В целом же привычка курить есть только у каждого пятого россиянина, то есть курят примерно 22% граждан, изредка — еще 5,2%. Победить вредную привычку смогли 10% опрошенных, а большинство – 62,8% никогда не страдали зависимостью от сигарет.

Курение связано не только с традициями, но и с ценами на продукцию. По данным Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), на Чукотке пачка импортных сигарет с фильтром в среднем стоит 170 рублей, среднего дохода жителя хватит на покупку 570 пачек, в Магаданской области — 140 рублей (550-570 пачек), в Еврейской АО — 136 рублей (280 пачек), в Дагестане — 153 рубля, в Чечне — 132 рубля, в Ингушетии — 126 рублей (средний доход по Кавказу – не более 200 пачек сигарет в месяц).

Финансовая составляющая играет большую роль и пробивает брешь в бюджете курильщика. В среднем одной пачкой сигарет в сутки обходятся 45 процентов зависимых, примерно десять сигарет уходит у 33,4%, а пять сигарет хватает 15,3%. Только 6,3 процента курильщиков употребляют больше одной пачки в сутки, пишет газета «Известия».

По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня в мире насчитывается 1,1 млрд. курильщиков. Пагубное пристрастие к никотину ежегодно уносит жизни не менее 7 млн человек. Эксперты признают, что большинство курильщиков проживают в странах со средним или низким уровнем жизни населения.

ИСТОЧНИК KP.RU