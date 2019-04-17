В пресс-службе Матвиенко назвали слухами сообщения о ее переходе в ПФР

СЕГОДНЯ 11:03 2019-04-17T11:03:18+03:00

Ранее в СМИ появилась информация о том, что новым спикером Совета Федерации станет глава СВР Сергей Нарышкин

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В пресс-службе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко отказались комментировать сообщения о ее возможной отставке и переходе на должность главы Пенсионного фонда России. Глава аппарата Владислав Пономаренко назвал данную информацию простыми слухами.

Сайт kp.ru писал о том, что о намерении Матвиенко покинуть свой пост накануне сообщил "Ъ". Ожидается, что ее место может занять руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Официального подтверждения этой информации нет, то в числе возможных причин таких кадровых перестановок значится недовольство отдельных министерств работой ПФР. Так, например, многих не устраивают высокие административные расходы фонда и плохая информатизация.

"Нет, не будем комментировать. Мы не комментируем слухи", - цитирует ТАСС Пономаренко.

ИСТОЧНИК KP.RU