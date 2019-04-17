2019-04-17T11:58:21+03:00
Политика

На Украине лидеров майдана обвинили в сдаче Крыма

Госбюро расследований открыло уголовное дело против спикера Рады, секретаря СНБО и министра обороны Украины
Марина ВЕНЦОВА
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На Украине открыто дело "о сдаче Крыма" нынешней украинской властьюНа Украине открыто дело "о сдаче Крыма" нынешней украинской властьюФото: Олег ТЕРЕЩЕНКО
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Уголовное дело "по фактам умышленной сдачи" Крыма открыто на Украине против спикера парламента Андрея Парубия, секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, а также других лидеров майдана.

«Государственное бюро расследований 1 апреля открыло уголовное дело по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на "майдане" в 2014 году», - цитирует ТАСС сообщение украинском адвокатском объединении "Авер Лекс".

В списке лиц, против которых открыто уголовное дело, также находятся бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, депутат Рады Сергей Пашинский, мэр Киева Виталий Кличко, глава националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок, генпрокурор Юрий Луценко, ак также министр обороны Степан Полторак и другие.

Основанием для открытия дела, как пояснил партнер "Авер Лекс Виталий Сердюк, стали результаты собственного расследования адвокатов о развитии событий на майдане и в Крыму в 2014 году.

Крым вернулся в состав Российской Федерации, как ранее писал сайт kp.ru, по итогам референдума 2014 года. За воссоединение полуострова с Россией тогда высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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