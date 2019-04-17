У безработного москвича угнали внедорожник за 5 миллионов рублей
Мужчина приехал в подмосковную деревню на дорогом внедорожнике, а уже через пару часов писал заявление о его пропаже
Мужчина отлучился по своим делам всего на три часа, а когда вернулся, то от его автомобиля остались только следы
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38-летний Сергей К. припарковал свой черный Land Cruiser 200 рядом с одним из домов в деревне Новинки в Истринском районе. Мужчина отлучился по своим делам всего на три часа, а когда вернулся, то от его автомобиля остались только следы от протекторов шин.
- Мужчина 1981 года рождения заявил о пропаже автомобиля стоимостью 4,6 миллиона рублей. На данный момент проводится весь комплекс мероприятий по поиску машины, - сообщил источник "Комсомольской правды" в правоохранительных органах.
Полицейские проводят проверку по данному инциденту, чтобы выяснить, куда подевался дорогостоящий автомобиль.
ИСТОЧНИК KP.RU