У безработного москвича угнали внедорожник за 5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:42 2019-04-17T15:42:18+03:00

Мужчина отлучился по своим делам всего на три часа, а когда вернулся, то от его автомобиля остались только следы

Мужчина приехал в подмосковную деревню на дорогом внедорожнике, а уже через пару часов писал заявление о его пропаже

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38-летний Сергей К. припарковал свой черный Land Cruiser 200 рядом с одним из домов в деревне Новинки в Истринском районе. Мужчина отлучился по своим делам всего на три часа, а когда вернулся, то от его автомобиля остались только следы от протекторов шин.

- Мужчина 1981 года рождения заявил о пропаже автомобиля стоимостью 4,6 миллиона рублей. На данный момент проводится весь комплекс мероприятий по поиску машины, - сообщил источник "Комсомольской правды" в правоохранительных органах.

Полицейские проводят проверку по данному инциденту, чтобы выяснить, куда подевался дорогостоящий автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU