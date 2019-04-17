2019-04-17T17:28:56+03:00
Общество

Кокорин извинился перед Паком и выразил желание «по-человечески примириться»

По мнению футболиста, они бы с пострадавшим поняли друг друга [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Александр Кокорин и Павел Мамаев в помещении суда.Александр Кокорин и Павел Мамаев в помещении суда.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В суде обвиняемый в побоях и хулиганстве футболист Александр Кокорин извинился перед потерпевшим директором департамента Минпромторга РФ Денисом Паком, и выразил желание примириться с чиновником.

«Хотел бы извиниться за свои действия и помириться с вами, готов возместить вам ущерб, хотелось бы по-человечески примириться, прошло много времени», - сказал Кокорин. «Мы бы друг друга поняли, я думаю», - добавил он.

Напомним, Пак явился в суд в среду, 17 апреля, для дачи показаний по делу о нападении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Он сообщил подробности инцидента в кафе «Кофемания».

«Компания вела себя неприлично. Они называли меня китайцем и сказали, чтобы я ехал в свой Китай и делал замечания там», - рассказал Пак.

В октябре прошлого года адвокат Дениса Пака Наталья Шатихина в беседе корреспондентом «КП» сообщила, что чиновник не собирается мириться с Кокориным.

Кокорин и Мамаев в суде на рассмотрении их дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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