Авиаэксперт об инциденте с Панкратовым-Черным: "Пилот отвечает за безопасность пассажиров и не важно, кто ей угрожает - тракторист, или Народный артист"
В среду, 17 апреля, известного актера Александра Панкратова-Черного сняли с рейса Барнаул - Москва за неадекватное поведение на борту самолета. Артист уже извинился перед пассажирами за задержку рейса. Напомним, по его словам , он всего лишь попросил у бортпроводника 100 грамм водки, но получил отказ.
Прокомментировать ситуации мы попросили авиационного эксперта, главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова:
- Похожие ситуации происходят с незавидной регулярностью. Это совершенно рядовой случай. Поверьте, если бы на месте актера оказался простой человек, никто не стал бы это даже обсуждать. Надо понимать, что пилот отвечает за безопасность пассажиров и не важно, кто ей угрожает тракторист, или Народный артист. Не стоит забывать и то, что перед законом все равны. В данной ситуации экипаж действовал по инструкции. Когда уговоры не помогают, единственное средство - это снятие с рейса. Именно это и было сделано.
Напомним, о происшествии на борту стало известно благодаря видео, которое было опубликовано в одной из социальных сетей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Я заказал всего 100 грамм водки, а мог бы литр!»: Панкратова-Черного сняли с самолета
В Барнауле в среду, 17 апреля, сняли с рейса известного актера Александра Панкратова-Черного. По словам пассажиров, он был пьян и вел себя неадекватно. В итоге было принято решение снять знаменитость с рейса (подробности).
Панкратова-Черного сняли с самолета.
ИСТОЧНИК KP.RU