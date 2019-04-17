2019-04-17T20:38:45+03:00
Звезды

Авиаэксперт об инциденте с Панкратовым-Черным: "Пилот отвечает за безопасность пассажиров и не важно, кто ей угрожает - тракторист, или Народный артист"

Роман Гусаров назвал правильным поступок экипажа самолета, с которого сняли знаменитого актера
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Актер Александр Панкратов-Черный.Актер Александр Панкратов-Черный.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В среду, 17 апреля, известного актера Александра Панкратова-Черного сняли с рейса Барнаул - Москва за неадекватное поведение на борту самолета. Артист уже извинился перед пассажирами за задержку рейса. Напомним, по его словам , он всего лишь попросил у бортпроводника 100 грамм водки, но получил отказ.

Прокомментировать ситуации мы попросили авиационного эксперта, главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова:

- Похожие ситуации происходят с незавидной регулярностью. Это совершенно рядовой случай. Поверьте, если бы на месте актера оказался простой человек, никто не стал бы это даже обсуждать. Надо понимать, что пилот отвечает за безопасность пассажиров и не важно, кто ей угрожает тракторист, или Народный артист. Не стоит забывать и то, что перед законом все равны. В данной ситуации экипаж действовал по инструкции. Когда уговоры не помогают, единственное средство - это снятие с рейса. Именно это и было сделано.

Напомним, о происшествии на борту стало известно благодаря видео, которое было опубликовано в одной из социальных сетей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я заказал всего 100 грамм водки, а мог бы литр!»: Панкратова-Черного сняли с самолета

В Барнауле в среду, 17 апреля, сняли с рейса известного актера Александра Панкратова-Черного. По словам пассажиров, он был пьян и вел себя неадекватно. В итоге было принято решение снять знаменитость с рейса (подробности).

Панкратова-Черного сняли с самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2020 году саммит "большой двадцатки" пройдет в Саудовской Аравии
В Интернете выставили на продажу тлеющие угли с пожара в Нотр-Даме
Медведев поддержал идею совместить КАСКО и ОСАГО
Система подбора управленческих кадров работает
Путин наградил орденами Сеславинского, Садовничего и Леонтьева
Эксперт оценил предложение США Турции о поставке новых систем ПВО
В Лондоне задержали более 300 экологических активистов
Франция изучает предложение Путина о помощи по реставрации Нотр-Дама
Госдума приняла закон о приравнивании электронного полиса ОСАГО к бумажному
Гайсин о конфликте в «Кофемании»: Кокорин вёл себя активно и набрасывался на Пака
Гидрометцентр пообещал теплое лето
Более двух тысяч человек эвакуировали из ТЦ "Мега Химки" из-за угрозы взрыва
Медведев рассчитывает, что цены на бензин больше расти не будут
Путин сменил начальника Управления Кремля по приграничному сотрудничеству
Доллар впервые с 25 марта опустился ниже 64 рублей
В Новороссии оценили шансы Зеленского на урегулирование конфликта в Донбассе
Кардиолог прокомментировал исследования об опасности частого пульса