2019-04-18T00:51:42+03:00
В мире

В Польше загорелся американский грузовик

В результате пожара пострадали три человека
Юлия ДИВЕЕВА
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Развертывание 2-й танковой бригады и 1-й танковой дивизии ВС США в Польше перед учениямиРазвертывание 2-й танковой бригады и 1-й танковой дивизии ВС США в Польше перед учениямиФото: REUTERS
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В польской Нижней Силезии 17 апреля на дороге между Свентошувом и Любошувом загорелся один из американских грузовиков. Автомобиль двигался в колонне и неожиданно из него повалил дым.

Как сообщает радиостанция RMF FM, в результате пожара пострадали три человека. На место прибыла военная пожарная команда, которая ликвидировала огонь.

Сейчас в Польше находятся около 5 тысяч военнослужащих ВС США. В республике расквартированы бронетанковая бригада и многонациональная батальонная группа.

Ранее в среду сайт kp.ru писал, что США и Польша достигли определенного прогресса в переговорах по вопросу размещения американской военной базы на территории европейской республики. В случае, если стороны смогут прийти к единому мнению во время консультаций, президент Штатов Дональд Трамп посетит в Варшаву уже осенью 2019 года.

Варшава давно настаивает на увеличении американского контингента на территории страны и предлагает разместить в республике постоянную базу "Форт Трамп", названную так в честь президента США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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