2019-04-17T14:57:48+03:00
Политика

США и Польша достигли прогресса в вопросе размещения базы в республике

Варшава уже давно просит увеличить американский военный контингент на территории своей страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США и Польша близки к заключению сделки по военной базеСША и Польша близки к заключению сделки по военной базеФото: REUTERS
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США и Польша достигли определенного прогресса в переговорах по вопросу размещения американской военной базы на территории европейской республики. В случае, если стороны смогут прийти к единому мнению во время консультаций, президент Штатов Дональд Трамп посетит в Варшаву уже осенью 2019 года.

Ближайшее обсуждение данного момента должно было состояться на этой неделе в Вашингтоне, однако премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отложил визит и, соответственно, саму встречу с помощником американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном. Новая дата переговоров пока неизвестна.

Между тем, сторонам все еще только предстоит решить пойдет ли речь о размещении в Европе нового военного объекта или о постепенном наращивании сил. Трамп свое мнение по данному вопросу пока не выразил, передает агентство Bloomberg.

Сайт kp.ru писал о том, что Польша уже давно настаивает на увеличении американского контингента на территории страны. Так, например, было предложено разместить в республике постоянную базу "Форт Трамп", названную так в честь президента США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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