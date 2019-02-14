Пенс: Обсуждение увеличения числа американских военных в Польше продолжается

СЕГОДНЯ 09:26 2019-02-14T09:28:39+03:00

Об этом вице-президент США заявил во время визита в Варшаву

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Во время визита в Варшаву вице-президент США Майк Пенс заявил, что обсуждение возможности увеличить численность американских военных в Польше продолжается. По его словам, Вашингтон и Варшава наладили «тесное сотрудничество в сфере безопасности».

«И теперь наши две страны обсуждают параметры расширения военного присутствия США в Польше. Я везу назад президенту Трампу и нашим лидерам в министерстве обороны ваши твердые убеждения на этот счет», - заявил Пенс на совместной с польским президентом Анджеем Дудой пресс-конференции.

Высокий заокеанский гость также отметил, что США и Польша «улучшают обмен разведывательной информацией, расширяют совместные военные учения и укрепляют сотрудничество в борьбе с угрозами в киберпространстве», передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер заявила, что Пентагон по просьбе польской стороны увеличит численность своих войск на территории страны. Мол, поляки получат «большую часть того, чего хотят». Она говорила так, будто этот вопрос уже решен, и позже в Минобороны США сказали, что её заявления преждевременны.

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ИСТОЧНИК KP.RU