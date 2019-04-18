2019-04-18T10:51:06+03:00
Общество

Forbs составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов

Первое место в списке занял Леонид Михельсон, его состояние составляет $24 млрд
Марина ВЕНЦОВА
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Леонид Михельсон. ФОТО Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАССЛеонид Михельсон. ФОТО Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС
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Ежегодный рейтинг самых богатых бизнесменов России по версии Forbs опубликован в четверг на сайте издания. На первом месте в нем расположился глава "Новатэка" и акционер "Сибура" Леонид Михельсон с состоянием в $24 млрд. Он, кстати, уже был признан богатейшим россиянином в 2017 и 2018 годах.

За ним следует председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, его состояние - $21,3 млрд. Тройку лидеров замыкает Вагит Алекперов - президент НК "Лукойл", с состоянием $20,7 млрд.

На четвертом и пятом местах в рейтинге находятся основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов и член совета директоров "Новатэка" Геннадий Тимченко. Их состояние составляет $20,5 млрд и $20,1 млрд соответственно.

Кроме того, в список богатейших бизнесменов попали председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов, член совета директоров "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, президент холдинга "Интеррос" Владимир Потанин, совладелец LetterOne Holdings и "Альфа-Групп" Михаил Фридман, совладелец СУЭК и "Еврохима" Андрей Мельниченко, основатель и основной акционер USM Holdings Алишер Усманов и частный инвестор Роман Абрамович.

Издание Forbes отмечает, что общее состояние 200 богатейших бизнесменов России составило $496 млрд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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