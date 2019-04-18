В МИД РФ указали на незаконность новых санкций США против Венесуэлы
Новые санкции США в отношении Кубы и Венесуэлы являются абсолютно незаконными, а потому Россия будет противостоять им вместе со своими стратегическими партнерами. Такое заявление сделал заместить министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в среду, 17 апреля, Минфин США ввел санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Под ограничения попали сразу пять организаций, как-либо связанных с кубинской разведывательной службой. В этом же списке оказался и Центральный Банк Боливарианской Республики.
"Мы встревожены продолжающимися действиями США в отношении государств латиноамериканского региона. Видим реализацию установки на оказание, с нашей точки зрения, абсолютно противозаконного, нелегитимного санкционного и иного воздействия", - цитирует ТАСС Рябкова.
По мнению дипломата, Вашингтон уже абсолютно открыто пытается "сломить волю" народу и добиться изменения политического курса ряда стран в нужном Белому Дому, а это "совершенно неприемлемо".
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ИСТОЧНИК KP.RU