В МИД РФ указали на незаконность новых санкций США против Венесуэлы

СЕГОДНЯ 12:15 2019-04-18T12:15:31+03:00

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Новые санкции США в отношении Кубы и Венесуэлы являются абсолютно незаконными, а потому Россия будет противостоять им вместе со своими стратегическими партнерами. Такое заявление сделал заместить министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в среду, 17 апреля, Минфин США ввел санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Под ограничения попали сразу пять организаций, как-либо связанных с кубинской разведывательной службой. В этом же списке оказался и Центральный Банк Боливарианской Республики.

"Мы встревожены продолжающимися действиями США в отношении государств латиноамериканского региона. Видим реализацию установки на оказание, с нашей точки зрения, абсолютно противозаконного, нелегитимного санкционного и иного воздействия", - цитирует ТАСС Рябкова.

По мнению дипломата, Вашингтон уже абсолютно открыто пытается "сломить волю" народу и добиться изменения политического курса ряда стран в нужном Белому Дому, а это "совершенно неприемлемо".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699927" frameborder="0"></iframe> "Россия никому не угрожает" - Захарова о российских специалистах в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU