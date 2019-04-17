Болтон заявил о запрете на поездки американцев на Кубу
Минфин США сообщил, что американское правительство ввело санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.
В частности, как заявил советник Дональда Трампа, Джон Болтон, Америка также ввела санкции против пяти организаций, связанных с кубинской разведывательной службой. Под ограничения попала авиакомпания Aerogaviota, принадлежащая кубинским военным.
Поводом для введения очередных санкций стали обвинения в адрес кубинских властей в нарушении прав человека.Причиной, по словам Болтона, является также поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого США считают нелегитимным, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Евросоюз готов защищать свои компании от санкций США против Кубы. Брюссель пригрозил Вашингтону сотрудничеством с другими международными партнерами для защиты своих интересов.
ИСТОЧНИК KP.RU