СЕГОДНЯ 21:42 2019-04-17T21:50:36+03:00

Болтон заявил о запрете на поездки американцев на Кубу Фото: REUTERS

Советник президента США сообщил, что Америка вводит новые санкции против островного государства

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Минфин США сообщил, что американское правительство ввело санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

В частности, как заявил советник Дональда Трампа, Джон Болтон, Америка также ввела санкции против пяти организаций, связанных с кубинской разведывательной службой. Под ограничения попала авиакомпания Aerogaviota, принадлежащая кубинским военным.

Поводом для введения очередных санкций стали обвинения в адрес кубинских властей в нарушении прав человека.Причиной, по словам Болтона, является также поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого США считают нелегитимным, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Евросоюз готов защищать свои компании от санкций США против Кубы. Брюссель пригрозил Вашингтону сотрудничеством с другими международными партнерами для защиты своих интересов.

ИСТОЧНИК KP.RU