Мадуро: Центробанк Венесуэлы преодолеет санкции США

СЕГОДНЯ 05:03 2019-04-18T05:03:59+03:00

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Центробанк Венесуэлы преодолеет санкции, которые ввели против него Соединенные Штаты. Такое заявление сделал президент Боливарианской республики Николас Мадуро в среду.

"Я говорил с главой ЦБ, и он сказал мне, что они преодолеют санкции, которые пытаются наложить США", - сказал он.

Глава государства выразил уверенность, что препятствия, которые пытаются поставить американские власти ,"придадут больше сил" Венесуэле. Он также назвал решение Вашингтона ввести санкции в отношении ЦБ страны нарушением международного права, передает ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минфин США в среду сообщил, что американское правительство ввело санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Советник Дональда Трампа, Джон Болтон, пояснил, что Вашингтон ввел ограничения в отношении пяти организаций, связанных с кубинской разведывательной службой. Под ограничения попала авиакомпания Aerogaviota, принадлежащая кубинским военным.

ИСТОЧНИК KP.RU