В МИД РФ назвали незаконными новые санкции США против Кубы и Венесуэлы

СЕГОДНЯ 12:36 2019-04-18T12:36:20+03:00

Россия планирует противостоять данным мерам и сделает все, чтобы поддержать своих партнеров

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Россия считает незаконными новые санкции США против Кубы и Венесуэлы, такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что наша страна будет поддерживать своих партнеров.

- Мы встревожены происходящим. Видим реализацию установки на оказание, с нашей точки зрения, абсолютно противозаконного, нелегитимного санкционного и иного воздействия. Такая политика неприемлема, мы будет противостоять и поддерживать наших союзников, - цитирует РИА Новости слова дипломата.

Основная цель Штатов, по мнению МИД РФ - «сломить волю и добиться изменения политического курса».

США объявили о новых санкциях против Центрального банка Венесуэлы. Этот шаг назвали предупреждением для всех внешних игроков, включая Россию. Поводом для введения новых санкций стали обвинения в адрес кубинских властей в нарушении прав человека, а также из-за поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого США считают нелегитимным.

Ранее появилась информация, что в Москву прибыла американская делегация во главе с советником президента США Дональда Трампа по РФ, членом совета нацбезопасности Фионой Хилл. Пока ни одна из двух сторон не делала официальных заявлений касательно данного визита.

Встреча может быть связана с договором СНВ-III («О мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений». — Ред.), заявил в беседе c «Известиями» эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

ИСТОЧНИК KP.RU