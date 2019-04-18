Советник Трампа прибыла в Москву с тайным визитом

СЕГОДНЯ 09:00 2019-04-18T09:00:21+03:00

СМИ сообщили о том, что Фиона Хилл встретилась с представителя Совфеда и МИД России

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Российские СМИ сообщили о том, что в Москву прибыла американская делегация во главе с советником президента США Дональда Трампа по РФ, членом совета нацбезопасности Фионой Хилл.

Ни одна из двух сторон не делала официальных заявлений касательно данного визита, однако в программе помощницы лидера Соединенных Штатов значились встречи и консультации с представителями нашей страны.

"Фиона Хилл была в Москве для консультаций", - передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Сайт kp.ru писал о том, что уже в этот четверг, 18 апреля, в США будет обнародован доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о "вмешательстве РФ" в американские президентские выборы 2016 года. Юристы Белого дома уже готовят материалы для опровержения всех спорных моментов документа, а советники главы государства опасаются, что их фамилии могут всплыть в списке тех, кто давал показания против руководства.

ИСТОЧНИК KP.RU