2019-04-18T09:00:21+03:00
Политика

Советник Трампа прибыла в Москву с тайным визитом

СМИ сообщили о том, что Фиона Хилл встретилась с представителя Совфеда и МИД России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Официально о визите американской делегации не сообщалосьОфициально о визите американской делегации не сообщалосьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Российские СМИ сообщили о том, что в Москву прибыла американская делегация во главе с советником президента США Дональда Трампа по РФ, членом совета нацбезопасности Фионой Хилл.

Ни одна из двух сторон не делала официальных заявлений касательно данного визита, однако в программе помощницы лидера Соединенных Штатов значились встречи и консультации с представителями нашей страны.

"Фиона Хилл была в Москве для консультаций", - передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Сайт kp.ru писал о том, что уже в этот четверг, 18 апреля, в США будет обнародован доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о "вмешательстве РФ" в американские президентские выборы 2016 года. Юристы Белого дома уже готовят материалы для опровержения всех спорных моментов документа, а советники главы государства опасаются, что их фамилии могут всплыть в списке тех, кто давал показания против руководства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Через шесть лет средняя зарплата в России 63 тысячи рублей
Министр энергетики США не собирается уходить в отставку
NYT: Минюст США и Белый дом обсудили доклад Мюллера перед публикацией
Порошенко потратил почти $4 млн на предвыборную кампанию во втором туре
Медведев заявил, что в России проживают 19 миллионов бедных
Более 11 тысяч человек были эвакуированы из-за лесного пожара в Китае
В России могут ввести новый экологический налог
Погода в Москве на 18 апреля 2019 года: возможен небольшой дождь
Названы вызывающие рак кишечника продукты
Парламент Греции принял решение потребовать от Германии выплат за оккупацию
Танк "Армата" получил противоскользящее покрытие
Завершено последнее летное испытание обновленного ПО для Boeing 737 MAX
Мадуро: Центробанк Венесуэлы преодолеет санкции США
КНДР сообщила о тестировании тактического управляемого оружия
Президент Португалии подтвердил гражданство ФРГ погибших на Мадейре туристов
США и Китай могут в мае подписать торговое соглашение
Макрон назначил спецпредставителя по восстановлению Нотр-Дам-де-Пари
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
Ракета Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала с площадки на Уоллопс-Айленд
В Польше загорелся американский грузовик
ФАС возбудила дело в отношении HeadHunter, Superjob и Rabota.ru
Посольство РФ в Португалии выясняет обстоятельства аварии автобуса с туристами
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство
В ДТП в Португалии погибли 28 человек