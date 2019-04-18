Билеты на «Мстители: финал» побили рекорд по предпродажам

СЕГОДНЯ 19:15 2019-04-18T19:15:01+03:00

Портал КиноПоиск провел опрос среди пользователей, многие из них уверены, что очередная часть франшизы - не конец истории

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Финальные «Мстители» выйдут в российский прокат 29 апреля. На портале КиноПоиск предпродажа билетов началась 29 марта и за две недели пользователи портала купили больше билетов, чем за весь период предпродаж прошлого рекордсмена – предыдущей части «Мстителей». КиноПоиск решил провести опрос среди пользователей, заранее купивших билеты на сайте.

Около половины (47%) опрошенных уверены, что «Мстители: финал» - не конец истории и у фильма будет продолжение. Около 39% купивших билет верят в победу Мстителей, однако больше половины (59%) считают, что всё будет сложнее.

Многие будут пересматривать всех предыдущих «Мстителей». При этом 52% сообщили, что уже пересмотрели, а 29% собираются сделать это в самое ближайшее время.

В КиноПоиске отметили, что большинство билетов купили в Краснодаре, Казани, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

Напомним, финальных «Мстителей» во многих странах покажут 26 апреля. Трейлер уже успели посмотрели более 9 млн человек.

Новый трейлер фильма Мстители: Финал .

ИСТОЧНИК KP.RU