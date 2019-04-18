Билеты на «Мстители: финал» побили рекорд по предпродажам
Финальные «Мстители» выйдут в российский прокат 29 апреля. На портале КиноПоиск предпродажа билетов началась 29 марта и за две недели пользователи портала купили больше билетов, чем за весь период предпродаж прошлого рекордсмена – предыдущей части «Мстителей». КиноПоиск решил провести опрос среди пользователей, заранее купивших билеты на сайте.
Около половины (47%) опрошенных уверены, что «Мстители: финал» - не конец истории и у фильма будет продолжение. Около 39% купивших билет верят в победу Мстителей, однако больше половины (59%) считают, что всё будет сложнее.
Многие будут пересматривать всех предыдущих «Мстителей». При этом 52% сообщили, что уже пересмотрели, а 29% собираются сделать это в самое ближайшее время.
В КиноПоиске отметили, что большинство билетов купили в Краснодаре, Казани, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.
Напомним, финальных «Мстителей» во многих странах покажут 26 апреля. Трейлер уже успели посмотрели более 9 млн человек.
Новый трейлер фильма Мстители: Финал .
ИСТОЧНИК KP.RU