В Подмосковье нашли авиационную бомбу

СЕГОДНЯ 23:17 2019-04-18T23:17:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Авиационную бомбу обнаружили 18 апреля в Московской области между Подольск и Домодедово. Снаряд заметили во время перепашки поля черные копатели.

На фото видно, что бомба сильно проржавела. Район опасной находки оцеплен. На месте работает группа саперов, передает сайт «360».

Напомним, сайт kp.ru писал о том, что 12 апреля в Германии также была найдена авиабомба времен Второй мировой войны. Снаряд с взрывателем весом 250 кг обнаружили в реке Майн в городе Франкфурт-на-Майне. Для того, чтобы обезвредить его, власти эвакуировали 600 жителей расположенных поблизости домов. Бомбу взорвали 14 апреля в реке.

А в марте прошлого года из-за найденного старого снаряда на восточном побережье Италии в городе Фано эвакуировали более 20 тысяч человек. Бомбу увидели строители, которые работали в одном из центральных районов города. Власти приняли решение закрыть железнодорожный вокзал, пока снаряд не обезвредят.

ИСТОЧНИК KP.RU