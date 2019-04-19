2019-04-19T01:25:03+03:00
Политика

Российские истребители за неделю четыре раза вылетали к госгранице

Нарушений рубежей РФ допущено не было
Юлия ДИВЕЕВА
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Российские самолеты четыре раза не допустили нарушения госграницы на минувшей неделеРоссийские самолеты четыре раза не допустили нарушения госграницы на минувшей неделеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За прошедшую неделю российские истребители четыре раза вылетали к государственной границе России, чтобы не допустить ее нарушения. Об этом сообщает официальный печатный орган Министерства обороны РФ газета "Красная звезда".

Кроме того, по данным ведомства, собранным в еженедельной инфографике, вдоль границ России разведку вели 22 летательных аппарата. По сведениям издания, "нарушений воздушного пространства РФ не допущено".

Российские пилоты в рамках боевой подготовки выполнили за неделю 340 полетов на 83 аэродромах. Также Минобороны сообщает, что на вооружение российской армии приняты и отправлены к местам постоянного базирования штурмовик Су-25 УБ, фронтовой истребитель Су-27П и стратегический ракетоносец Ту-95МС.

Неделей ранее российским самолетам приходилось шесть раз подниматься в воздух, чтобы предотвратить нарушения рубежей страны. При этом у госграниц были замечены 27 иностранных летательных объектов, которые вели разведку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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