2019-04-19T03:02:20+03:00
Политика

Порошенко созвал СНБО в связи с решением суда по Приватбанку

Глава Украины пообещал обеспечить бесперебойную работу всех филиалов банка
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в связи с решением Окружного административного суда Киева об отмене национализации Приватбанка. Об этом он сам сообщил в своем Twitter.

По итогам заседания было решено поручить Нацбанку Украины обеспечить все филиалы Приватбанка бесперебойной работой и снабдить их необходимым количеством наличных денег.

"Мы не позволим негативных событий после решения суда о Приватбаке. Обеспечим необходимые шаги для поддержания стабильности. Мы будем действовать эффективно и быстро!", - написал Порошенко в соцсети.

Ранее 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск украинского бизнесмена Игоря Коломойского, признал незаконной национализацию Приватбанка. Нацбанк Украины заявил, что оспорит это решение.

Опальный бизнесмен в апреле сообщил, что не намерен добиваться возвращения ему Приватбанка, но хочет вернуть капитал в $2 млрд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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