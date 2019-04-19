В Аргентине приставания к женщинам на улице признали преступлением
Теперь в Аргентине за сальные шуточки в адрес женщин, приставания на улицах, а также за фотографии и видеозаписи, сделанные без их согласия, будут наказывать. Сенат страны принял закон, по которому домогательство на публике стало преступлением.
Штраф, принудительные работы и даже арест отныне грозит тому, кто будет отпускать публично комментарии сексуального характера или показывать непристойные жесты, позволять себе слишком близкий физический контакт с девушкой, преследовать ее. Общественными местами считаются улицы, транспорт, торговые центры, места проведения досуга и отдыха.
Также правительство обязало Национальный институт женщин открыть горячую линию для помощи женщинам, пострадавшим от уличных домогательств, передает РИА Новости.
Власти называют борьбу с сексуальным насилием в стране одной из главных задач. Согласно опросу, проведенному общественным движением, в стране практически каждая женщина становилась объектом домогательств на улицах. Половина опрошенных жаловалась непристойные комментарии в свой адрес, а 47% сообщили о преследовании.
ИСТОЧНИК KP.RU