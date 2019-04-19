В Аргентине приставания к женщинам на улице признали преступлением

СЕГОДНЯ 05:28 2019-04-19T05:28:14+03:00

К женщинам в Аргентине запрещено приставать на улицах и в общественных местах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За комментарии сексуального характера и преследование будут штрафовать

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Теперь в Аргентине за сальные шуточки в адрес женщин, приставания на улицах, а также за фотографии и видеозаписи, сделанные без их согласия, будут наказывать. Сенат страны принял закон, по которому домогательство на публике стало преступлением.

Штраф, принудительные работы и даже арест отныне грозит тому, кто будет отпускать публично комментарии сексуального характера или показывать непристойные жесты, позволять себе слишком близкий физический контакт с девушкой, преследовать ее. Общественными местами считаются улицы, транспорт, торговые центры, места проведения досуга и отдыха.

Также правительство обязало Национальный институт женщин открыть горячую линию для помощи женщинам, пострадавшим от уличных домогательств, передает РИА Новости.

Власти называют борьбу с сексуальным насилием в стране одной из главных задач. Согласно опросу, проведенному общественным движением, в стране практически каждая женщина становилась объектом домогательств на улицах. Половина опрошенных жаловалась непристойные комментарии в свой адрес, а 47% сообщили о преследовании.

ИСТОЧНИК KP.RU