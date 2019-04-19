Трамп посетит Японию с 26 по 28 мая

СЕГОДНЯ 07:21 2019-04-19T07:24:11+03:00

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Президент США Дональд Трамп направится прибудет с визитом в Японию 26 мая и завершит его 28 мая. Об этом сообщил официальный Токио.

Трамп станет первым иностранным лидером, который будет удостоен у нового императора аудиенции встретившимся с новым императором Страны восходящего солнца Нарухито, который взойдет на престол 1 мая после отречения своего отца Акихито.

Правительство Японии планирует, что глава США проведет переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ. Возможно, государственные деятели по традиции, посетят турнир по сумо и сыграют вдвоем в гольф, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 5 ноября 2017 года Трамп отправился в 10-дневное турне по азиатским странам, в рамках которого он посетил Японию. Во ходе этого визита 6 ноября император Акихито и императрица Митико - приняли в своей резиденции Трампа и его супругу Меланью.

ИСТОЧНИК KP.RU