В Балашихе с наркотиками задержан экс-глава «Приморской краевой аптеки»

СЕГОДНЯ 10:03 2019-04-19T10:03:48+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов задержали Балашихе бывшего главу КГУП «Приморская краевая аптека» Василия Сысойкина. При досмотре его автомобиля было обнаружено и изъято 997,6 г наркотических веществ.

Полиция, как сообщил источник «КП» в правоохранительных органах, в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий обнаружила в Кучинском лесопарке недалеко от места задержание под кустом, присыпанным землей, еще 299,7 г наркотиков. В результате всего изъято 1297,3 г наркотических веществ.

Первореченский суд Владивостока, как ранее писал сайт kp.ru, в 2018 году признал экс-руководителя КГУП «Приморская краевая аптека» Василия Сысойкина виновным по статье «Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения» Уголовного кодекса РФ, за что получил два года общего режима.

Однако, как выяснилось, свой срок он уже отсидел. С учетом срока в СИЗО и под домашним арестом Сысойкину произвели взаимозачет и немедленно освободили. При этом по решению суда с обвиняемого тогда взыскали свыше 140 миллионов рублей ущерба.

Напомним, с мая 2006 по декабрь 2012 года Сысойкин растратил вверенные ему региональные финансы, находящиеся в ведении «Приморской краевой аптеки». Ущерб превысил 144,8 миллиона рублей, что привело в итоге к банкротству предприятия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/516110" frameborder="0"></iframe> Главного аптекаря Приморья привезли из Черногории в спецвагоне.

ИСТОЧНИК KP.RU