2019-04-19T12:20:23+03:00
Происшествия

Пожар в жилом комплексе ЗИЛАРТ в Москве потушен

Вероятнее всего, пожар в жилом комплексе ЗИЛАРТ произошел по ошибке рабочих [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве загорелся жилой комплекс ЗИЛАРТВ Москве загорелся жилой комплекс ЗИЛАРТ
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Утром в пятницу, 19 апреля, в Москве загорелся жилой комплекс «ЗИЛАРТ». Многие москвичи увидели огромный столб дыма, поднявшийся над городом. Как сообщает пресс-служба МЧС, огонь оперативно удалось ликвидировать.

Скорее всего, на стройке загорелся битум Фото: vk.com/zilzhiv

Скорее всего, на стройке загорелся битум Фото: vk.com/zilzhiv

Между тем, источник kp.ru в московском управлении МЧС сообщил, что пожар скорее всего произошел из-за ошибки рабочих, которые разогревали битум и опрокинули бочку с ним. Один рабочий пострадал, у него несколько ожогов.

В Москве загорелся жилой комплекс ЗИЛАРТ.

Завод имени Лихачева, на территории которого произошел пожар, был закрыт в 2013 году. В настоящий момент на территории, которая ранее принадлежала предприятию, ведется строительство жилого комплекса «ЗИЛАРТ».

Отметим, что это не первый случай возгорания на территории строящегося жилого комплекса. В октябре прошлого года пожар вспыхнул в хозяйственном помещении на уровне восьмого этажа.

Дым был виден издалека Фото: vk.com/zilzhiv

Дым был виден издалека Фото: vk.com/zilzhiv

ИСТОЧНИК KP.RU

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