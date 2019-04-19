Пожар в жилом комплексе ЗИЛАРТ в Москве потушен
Утром в пятницу, 19 апреля, в Москве загорелся жилой комплекс «ЗИЛАРТ». Многие москвичи увидели огромный столб дыма, поднявшийся над городом. Как сообщает пресс-служба МЧС, огонь оперативно удалось ликвидировать.
Скорее всего, на стройке загорелся битум Фото: vk.com/zilzhiv
Между тем, источник kp.ru в московском управлении МЧС сообщил, что пожар скорее всего произошел из-за ошибки рабочих, которые разогревали битум и опрокинули бочку с ним. Один рабочий пострадал, у него несколько ожогов.
В Москве загорелся жилой комплекс ЗИЛАРТ.
Завод имени Лихачева, на территории которого произошел пожар, был закрыт в 2013 году. В настоящий момент на территории, которая ранее принадлежала предприятию, ведется строительство жилого комплекса «ЗИЛАРТ».
Отметим, что это не первый случай возгорания на территории строящегося жилого комплекса. В октябре прошлого года пожар вспыхнул в хозяйственном помещении на уровне восьмого этажа.
Дым был виден издалека Фото: vk.com/zilzhiv
ИСТОЧНИК KP.RU