2019-04-19T13:04:02+03:00
Политика

Песков о докладе Мюллера: налогоплательщики США должны узнать, куда потрачены их деньги

По слова пресс-секретаря российского президента, в Кремле сожалеют, что «такого качества документы» влияет на двусторонние российско-американские отношения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков о докладе Мюллера: налогоплательщики США должны узнать куда потрачены их деньгиПесков о докладе Мюллера: налогоплательщики США должны узнать куда потрачены их деньгиФото: REUTERS
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В России Счетная палата заинтересовалась бы опубликованным итоговым докладом по результатам расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, указав на то, что американские налогоплательщики должны задаться вопросом, куда были потрачены их деньги.

«Если говорить менее серьезно, то, наверное, у нас бы таким докладом заинтересовалась Счетная палата, на что были потрачены деньги американских налогоплательщиков», - заявил Песков, призвав этими вопросами задаться самим американские налогоплательщики.

По словам Пескова, что в Кремле сожалеют, что «такого качества документы» влияют «на ход развития и без того находящихся в не лучшем состоянии двусторонних российско-американских отношений».

Ранее Песков сообщил, что в Кремле пролистают итоговый документ на предмет того, заслуживает ли он доклада президенту России Владимира Путину.

Напомним, днем ранее, 18 апреля, Генеральный прокурор США Уильям Барр опубликовал итоговый доклад, где сказано, что ни один американец не содействовал предполагаемым попыткам Москвы вмешаться в американские выборы. Тем не менее утверждается, что попытки Россия якобы предпринимала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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