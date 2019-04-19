2019-04-19T13:55:26+03:00
Происшествия

В Токио грузовик врезался в толпу пешеходов

Среди пострадавших женщина с младенцем [видео]
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В ДТП в Токио пострадали 10 человекВ ДТП в Токио пострадали 10 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В японской столице грузовик попал в аварию, после чего водитель потерял управление и врезался в толпу пешеходов. В результате происшествия несколько человек получили травмы.

Сообщается, что ДТП произошло в самом центре Токио около железнодорожной станции Икебукуро. Мусоровоз на полной скорости столкнулся с легковым автомобилем после чего перевернулся и сбил с ног несколько пешеходов. В аварии пострадали десять человек. При этом двое из них — молодая девушка с ребенком — до сих пор находятся без сознания, пишет сайт «Свободная пресса».

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных спецслужб. Медики оказали необходимую помощь пострадавшим и госпитализировали всех, кто получил серьезные ранения.

Полиция опросила свидетелей и начала расследование о причинах аварии, передает сайт argumenti.ru.

В Токио мусоровоз врезался в толпу пешеходов.Пострадали 10 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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