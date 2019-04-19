В Кремле прокомментировали предложение заключить Зеленскому "сделку с Москвой"

СЕГОДНЯ 15:11 2019-04-19T15:11:05+03:00

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Сделки нового президента Украины и российского лидера Владимира Путина не нужны, необходимо выстраивать отношения на основе взаимного доверия, сотрудничества и взаимодействия. Таким образом представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение украинского политика Виктора Медведчука кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому, в случае победы, пойти на «сделку с Москвой» для того, чтобы вернуть Донбасс в состав Украины.

«Никакие сделки с Путиным или Москвой не нужны. Нужно выстраивать нормальные, добрые, взаимовыгодные отношения на основе взаимного доверия, отношения сотрудничества и взаимодействия, которые в интересах и русских и украинцев, живущих и в России, и на Украине», - сказал журналистам пресс-секретарь российского президента.

Комментируя вопрос о "возврате" Донбасса, Песков указал на минские договоренности, под которыми «стоят подписи известных глав государств» и указаны необходимое количество действий.

Напомним, ранее председатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, летавший в Москву с экс-кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко, посоветовал Зеленскому пойти «на сделку с Москвой». По его словам, если Киев не сделает этого и продолжит «антироссийскую политику и истерию», то экономическая жизнь в стране еще больше ухудшится.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/702313" frameborder="0"></iframe> Зеленский поблагодарил военных за поддержку на выборах.Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал военных героями и пообещал, что сделает всё, чтобы вернуть пленных

ИСТОЧНИК KP.RU