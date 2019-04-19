2019-04-19T19:51:04+03:00
Политика

Демократы потребовали предоставить полную версию доклада Мюллера

По мнению конгрессмена США из документа о «вмешательстве» России в американские выборы исключены лежащие в основе расследования доказательства
Елена ГИЛЬМАНОВА
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По мнению конгрессмена США из документа о «вмешательстве» России в американские выборы исключены лежащие в основе расследования доказательстваПо мнению конгрессмена США из документа о «вмешательстве» России в американские выборы исключены лежащие в основе расследования доказательстваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В опубликованном итоговом докладе по результатам расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве» Москвы в американские выборы были исключены значительные части текста, поскольку не видно конкретных данных, на которые опирался прокурор. Соответствующие мнение высказал демократ, глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер, который запросил у американского Минюстиции предоставить конгрессменам полный текст доклада.

«Складывается впечатление, что были исключены значительные части текста. Мы пока что не видели ни одного из конкретных доказательств, на которые спецпрокурор опирался, расследуя это дело», - заявил Надлер.

Демократ сообщил, что он уже направил повестку в Министерство юстиции с требованием предоставить полный текст доклада Мюллера и «лежащие в основе расследования доказательства». «От министерства требуется сделать это к 1 мая», - подчеркнул он.

Напомним, 18 апреля, Генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр опубликовал итоговый доклад по расследованию Мюллера, где сказано, что ни американская сторона никак не содействовала «попыткам России вмешаться» в президентские выборы в США в 2016, но якобы Москва вмешаться хотела. Само расследование было завершено 22 марта, без каких-либо обвинительных заключений

ИСТОЧНИК KP.RU

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