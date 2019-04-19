МИД: Отказ пропустить российские самолеты повлияет на отношения с Мальтой

СЕГОДНЯ 20:42 2019-04-19T20:42:34+03:00

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Российские самолеты, которые перевозят грузы и пассажиров, заблаговременно запросили у посольства Мальты разрешение на пролёт в Венесуэлу через мальтийское воздушное пространство. Однако там им отказали, никак это не обосновав. Об этом рассказала спикер МИД Мария Захарова.

- Решение властей Мальты выбивается из общепринятой практики и несет в себе определенный недружественный подтекст, - так этот поступок расценила Мария Захарова.

Она также отметила, что этот шаг существенно повлияет на отношения России и Мальты, пишет ТАСС.

После инцидента официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус призвал и все остальных стран последовать примеру Мальты и не пускать российские самолёты в Венесуэлу.

В Госдуме негативно отреагировали на это заявление, назвав его некорректным и недопустимым.

- Мы расцениваем это заявление как некорректное. Россия и другие страны имеют право использовать международное воздушное пространство в соответствии с правилами совершения полётов, - приводит слова депутата Госдумы Антона Морозова RT.

Депутат объяснил, что ни одна страна не имеет права запрещать пользоваться воздушным пространством в одностороннем порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU