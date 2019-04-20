В ДНР заявили о гибели трех ополченцев
Глава пресс-службы управления самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что трое ополченцев погибли в ходе боев при попытке военнослужащих ВСУ попасть на территорию республики.
Он отметил, что попытка была предпринята в районе населенного пункта Октябрь. Силовики направлялись двумя диверсионно-разведывательными группами по 10-12 человек. По данным Безсонова, ВСУ потеряли четверых военных, а пятеро пострадали.
"К сожалению, в ходе боя трое наших героев отдали свои жизни выполняя долг по защите республики", - отметил он.
Начальник пресс-службы управления ДНР также подчеркнул, что действия украинских военных имеет целью срыв второго тура украинских президентских выборов, запланированных на это воскресенье, 21 апреля.
Отметим, что действующие Минские соглашения подразумевают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня на территории самопровозглашенных республик Донбасса, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, проведение конституционной реформы в стране.
ИСТОЧНИК KP.RU