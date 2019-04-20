В ДНР заявили о гибели трех ополченцев

СЕГОДНЯ 01:33 2019-04-20T01:33:26+03:00

В ДНР сообщили о гибели трех ополченцев при попытке ВСУ скрытно проникнуть на территорию республики Фото: REUTERS

По словам начальника пресс-службы управления ДНР Даниила Безсонова, военнослужащие ВСУ пытались проникнуть на территорию республики в районе населенного пункта Октябрь

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Глава пресс-службы управления самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что трое ополченцев погибли в ходе боев при попытке военнослужащих ВСУ попасть на территорию республики.

Он отметил, что попытка была предпринята в районе населенного пункта Октябрь. Силовики направлялись двумя диверсионно-разведывательными группами по 10-12 человек. По данным Безсонова, ВСУ потеряли четверых военных, а пятеро пострадали.

"К сожалению, в ходе боя трое наших героев отдали свои жизни выполняя долг по защите республики", - отметил он.

Начальник пресс-службы управления ДНР также подчеркнул, что действия украинских военных имеет целью срыв второго тура украинских президентских выборов, запланированных на это воскресенье, 21 апреля.

Отметим, что действующие Минские соглашения подразумевают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня на территории самопровозглашенных республик Донбасса, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, проведение конституционной реформы в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU