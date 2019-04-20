2019-04-20T01:33:26+03:00
Политика

В ДНР заявили о гибели трех ополченцев

По словам начальника пресс-службы управления ДНР Даниила Безсонова, военнослужащие ВСУ пытались проникнуть на территорию республики в районе населенного пункта Октябрь
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
В ДНР сообщили о гибели трех ополченцев при попытке ВСУ скрытно проникнуть на территорию республикиВ ДНР сообщили о гибели трех ополченцев при попытке ВСУ скрытно проникнуть на территорию республикиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава пресс-службы управления самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что трое ополченцев погибли в ходе боев при попытке военнослужащих ВСУ попасть на территорию республики.

Он отметил, что попытка была предпринята в районе населенного пункта Октябрь. Силовики направлялись двумя диверсионно-разведывательными группами по 10-12 человек. По данным Безсонова, ВСУ потеряли четверых военных, а пятеро пострадали.

"К сожалению, в ходе боя трое наших героев отдали свои жизни выполняя долг по защите республики", - отметил он.

Начальник пресс-службы управления ДНР также подчеркнул, что действия украинских военных имеет целью срыв второго тура украинских президентских выборов, запланированных на это воскресенье, 21 апреля.

Отметим, что действующие Минские соглашения подразумевают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня на территории самопровозглашенных республик Донбасса, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, проведение конституционной реформы в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гуайдо заявил о начале финальной фазы отстранения Мадуро 1 мая
"Белнефтехим" сообщил об ухудшении качества нефти из России
Волкер: США пришли на Украину надолго
Хоккейный клуб ЦСКА впервые стал обладателем Кубка Гагарина
Порошенко заявил, что у него ожидаются телефонные переговоры с Помпео
Телеведущая предупредила о возможном теракте в студии, в которой находился Порошенко
Вучич заявил, что Сербия не будет вводить антироссийские санкции, несмотря на давление извне
Во Внуково пятилетняя девочка выпала из окна девятого этажа
"Это шапито. Обман украинцев продолжается": Захарова прокомментировала дебаты Порошенко и Зеленского
МИД: Отказ пропустить российские самолеты повлияет на отношения с Мальтой
Супруга Быкова рассказала о состоянии здоровья писателя
Нижний Новгород будет развивать Автозаводский район как альтернативу историческому центру
"Как вы спите по ночам?": Зеленский задал вопрос Порошенко на русском и украинском языках
ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах
Порошенко и Зеленский встали на колени во время дебатов
Демократы потребовали предоставить полную версию доклада Мюллера
"Вы не кот в мешке, вы мешок. А в вашем мешке - черные коты": Петр Порошенко обратился к Владимиру Зеленскому на дебатах
Суд отправил под домашний арест совладельца банка "Югра" Алексея Хотина
"Я результат, Петр Алексеевич, ваших ошибок и обещаний": Владимир Зеленский выступил со вступительной речью на дебатах в Киеве
МИД Японии анонсировал встречи Трампа и Абэ
В Киеве начались дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко
Помпео заявил, что Америка готова на дальнейшие жестокие действия в ответ на враждебный настрой России