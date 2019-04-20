2019-04-20T05:10:13+03:00
В мире

Турция может приобрести Су-57 в ответ на "наказание" США из-за С-400

По данным Defence News, Турция выберет российские истребители, если США исключит ее из международной программы по созданию F-35
Екатерина БОЛГОВА
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Турция может приобрести российские Су-57 взамен американских F-35Турция может приобрести российские Су-57 взамен американских F-35Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Если за покупку зенитно-ракетных комплексов С-400 США исключат Турцию из программы по созданию истребителей F-35, то Анкара может приобрести российские Су-57. Об этом сообщает журнал Defence News.

"Российские истребители будут нашим лучшим выбором, если американские союзники поведут себя не по-союзнически и поставят под вопрос участие Турции в программе Joint Strike Fighter", — пишет издание со ссылкой на источник в турецком минобороны.

По информации другого источника, Турция найдет замену F-35, если США исключат ее из программы, однако в настоящее время у Анкары нет конкретных вариантов, так как по этому вопросу необходимы обсуждения технологических, экономических и политических моментов.

Напомним, ранее власти Турции заявляли, что будут приобретать российские С-400, несмотря на недовольство США. По данным турецкой стороны, первая партия систем ПВО будет получена в июле этого года.

Опубликованы кадры синхронной посадки двух Су-57.

ИСТОЧНИК KP.RU

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