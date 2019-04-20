Турция может приобрести Су-57 в ответ на "наказание" США из-за С-400
Если за покупку зенитно-ракетных комплексов С-400 США исключат Турцию из программы по созданию истребителей F-35, то Анкара может приобрести российские Су-57. Об этом сообщает журнал Defence News.
"Российские истребители будут нашим лучшим выбором, если американские союзники поведут себя не по-союзнически и поставят под вопрос участие Турции в программе Joint Strike Fighter", — пишет издание со ссылкой на источник в турецком минобороны.
По информации другого источника, Турция найдет замену F-35, если США исключат ее из программы, однако в настоящее время у Анкары нет конкретных вариантов, так как по этому вопросу необходимы обсуждения технологических, экономических и политических моментов.
Напомним, ранее власти Турции заявляли, что будут приобретать российские С-400, несмотря на недовольство США. По данным турецкой стороны, первая партия систем ПВО будет получена в июле этого года.
Опубликованы кадры синхронной посадки двух Су-57.
ИСТОЧНИК KP.RU