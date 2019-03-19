2019-03-19T21:18:48+03:00
Политика

Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом в мире

По словам президента РФ, никакая машина не может летать так, как это делает российский многофункциональный истребитель пятого поколения [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник, 19 марта, на встрече с победителями конкурса «Лидеры России», финальный этап которого завершился в минувшее воскресенье в Сочи, поделился своим мнением о достижениях российской авиации.

В частности, глава нашего государства назвал Су-57 лучшим военным самолетом в мире. Как заметил политик, российский многофункциональный истребитель пятого поколения опережает всех своих конкурентов по всем тактико-техническим показателям.

«Он (Су-57) самый лучший у нас сейчас. В мире самый лучший. По всем тактико-техническим данным, по оружию. Так никто летать не может, как наш самолет», - приводит слова российского лидера РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Су-57, разработкой которого занималось «ОКБ Сухого», впервые поднялся в воздух в 2010 году. Этот истребитель был создан для замены в войсках Су-27 и способен уничтожать как воздушные, так и наземные цели.

Маневры российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.Кадры сняты с рампы транспортного Ан-12

ИСТОЧНИК KP.RU

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