Эрдоган: Турция не собирается уступать США в вопросе покупки российских С-400

СЕГОДНЯ 04:16 2019-03-15T04:16:31+03:00

По словам турецкого лидера, поставки ЗРК из России начнутся уже в июле этого года

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что несмотря на недовольство Вашингтона, Анкара не собирается уступать Соединенным Штатам в вопросе приобретения российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

«Мы закончили с этим (покупкой С-400). О том, чтобы сделать шаг назад, не может быть и речи. Россия начнет поставки ЗРК в июле этого года», - сказал он в интервью телеканалу Haberturk.

При этом Эрдоган добавил, что Турция готова рассмотреть предложения США о покупке американских ЗРК Patriot, но у страны есть несколько «важных критериев», связанных с совместным производством, передачей технологий и стоимостью комплексов.

«Подход России по этим критериям был очень позитивным», - отметил турецкий лидер.

Напомним, в конце 2017 года Россия и Турция подписали контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРС С-400 «Триумф» на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. При этом Москва пошла навстречу Анкаре как в вопросах цены, так и по срокам.

Вашингтон эти планы очень обеспокоили, и Соединенные Штаты призвали Турцию отказаться от покупки наших С-400, пригрозив санкциями и другими карательными мерами. В частности, – отменой поставок истребителей F-35.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/679752" frameborder="0"></iframe> Комплекс С-400 был протестирован на полигоне Капустин Яр.

ИСТОЧНИК KP.RU