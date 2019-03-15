Эрдоган: Турция не собирается уступать США в вопросе покупки российских С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что несмотря на недовольство Вашингтона, Анкара не собирается уступать Соединенным Штатам в вопросе приобретения российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
«Мы закончили с этим (покупкой С-400). О том, чтобы сделать шаг назад, не может быть и речи. Россия начнет поставки ЗРК в июле этого года», - сказал он в интервью телеканалу Haberturk.
При этом Эрдоган добавил, что Турция готова рассмотреть предложения США о покупке американских ЗРК Patriot, но у страны есть несколько «важных критериев», связанных с совместным производством, передачей технологий и стоимостью комплексов.
«Подход России по этим критериям был очень позитивным», - отметил турецкий лидер.
Напомним, в конце 2017 года Россия и Турция подписали контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРС С-400 «Триумф» на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. При этом Москва пошла навстречу Анкаре как в вопросах цены, так и по срокам.
Вашингтон эти планы очень обеспокоили, и Соединенные Штаты призвали Турцию отказаться от покупки наших С-400, пригрозив санкциями и другими карательными мерами. В частности, – отменой поставок истребителей F-35.
Комплекс С-400 был протестирован на полигоне Капустин Яр.
ИСТОЧНИК KP.RU