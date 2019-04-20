Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года после публиканции доклада Мюллера

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-20T11:05:44+03:00

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Поддержка гражданами США действующего президента страны Дональда Трампа снизилась на три процентных пункта после публикации отредактированной версии доклада Мюллера. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Reuters и службой Ipsos.

Согласно результатам исследования, в настоящий момент Трампа поддерживают 37% населения Соединенных Штатов, тогда как 15 апреля главу государства поддерживали 40%. Таким образом, с момента публикации отчета по докладу Мюллера в марте этого года рейтинг президента упал на 6%.

В материале Reuters говорится, что уровень поддержки Трампа "достиг своего минимума за текущий год после публикации доклада спецпрокурора". Стоит отметить, 924 из 1005 участников опроса заявили, что успели ознакомиться с докладом Мюллера, при этом половина респондентов уверена в том, что "Трамп или кто-то из его предвыборной кампании сотрудничал с Россией, чтобы повлиять на выборы 2016 года", хотя это и противоречит содержанию документа. Еще 58% считают, что президент США пытался препятствовать ходу расследования. При этом за импичмент Трампа выступают 40% респондентов; 42% участников опроса не разделяют эту точку зрения.

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, руководившего расследованием фактов возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году, был опубликован 18 апреля этого года. Согласно этому документу, Трамп не вступал в сговор с представителями России с целью победы на выборах.

ИСТОЧНИК KP.RU