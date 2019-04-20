Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года после публиканции доклада Мюллера
Поддержка гражданами США действующего президента страны Дональда Трампа снизилась на три процентных пункта после публикации отредактированной версии доклада Мюллера. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Reuters и службой Ipsos.
Согласно результатам исследования, в настоящий момент Трампа поддерживают 37% населения Соединенных Штатов, тогда как 15 апреля главу государства поддерживали 40%. Таким образом, с момента публикации отчета по докладу Мюллера в марте этого года рейтинг президента упал на 6%.
В материале Reuters говорится, что уровень поддержки Трампа "достиг своего минимума за текущий год после публикации доклада спецпрокурора". Стоит отметить, 924 из 1005 участников опроса заявили, что успели ознакомиться с докладом Мюллера, при этом половина респондентов уверена в том, что "Трамп или кто-то из его предвыборной кампании сотрудничал с Россией, чтобы повлиять на выборы 2016 года", хотя это и противоречит содержанию документа. Еще 58% считают, что президент США пытался препятствовать ходу расследования. При этом за импичмент Трампа выступают 40% респондентов; 42% участников опроса не разделяют эту точку зрения.
Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, руководившего расследованием фактов возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году, был опубликован 18 апреля этого года. Согласно этому документу, Трамп не вступал в сговор с представителями России с целью победы на выборах.
ИСТОЧНИК KP.RU