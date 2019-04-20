2019-04-20T11:05:44+03:00
В мире

Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года после публиканции доклада Мюллера

По данным опроса, проведенного агентством Reuters и исследовательской службой Ipsos, 40% американцев выступают за импичмент действующего главы государства
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Поддержка гражданами США действующего президента страны Дональда Трампа снизилась на три процентных пункта после публикации отредактированной версии доклада МюллераПоддержка гражданами США действующего президента страны Дональда Трампа снизилась на три процентных пункта после публикации отредактированной версии доклада МюллераФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Поддержка гражданами США действующего президента страны Дональда Трампа снизилась на три процентных пункта после публикации отредактированной версии доклада Мюллера. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Reuters и службой Ipsos.

Согласно результатам исследования, в настоящий момент Трампа поддерживают 37% населения Соединенных Штатов, тогда как 15 апреля главу государства поддерживали 40%. Таким образом, с момента публикации отчета по докладу Мюллера в марте этого года рейтинг президента упал на 6%.

В материале Reuters говорится, что уровень поддержки Трампа "достиг своего минимума за текущий год после публикации доклада спецпрокурора". Стоит отметить, 924 из 1005 участников опроса заявили, что успели ознакомиться с докладом Мюллера, при этом половина респондентов уверена в том, что "Трамп или кто-то из его предвыборной кампании сотрудничал с Россией, чтобы повлиять на выборы 2016 года", хотя это и противоречит содержанию документа. Еще 58% считают, что президент США пытался препятствовать ходу расследования. При этом за импичмент Трампа выступают 40% респондентов; 42% участников опроса не разделяют эту точку зрения.

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, руководившего расследованием фактов возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году, был опубликован 18 апреля этого года. Согласно этому документу, Трамп не вступал в сговор с представителями России с целью победы на выборах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В бундесвере заявили о необходимости выработки нового соглашения на смену ДРСМД
Глава МИД Литвы раскритиковал Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Бизнесмен Олег Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде
Юрген Клопп: «Ливерпуль не ощущает давления в борьбе за чемпионство АПЛ»
В Египте стартовал референдум о поправках в конституцию
В Мексике в результате стрельбы на семейном торжестве погибли 13 человек
Букмекеры рассказали о шансах Зеленского и Порошенко на победу во втором туре
В полиции Киева опровергли получение сообщения о возможном теракте на дебатах
В Казахстане в результате ДТП с участием автобуса погибли 11 человек
В МЧС сообщили о ликвидации всех пожаров в Забайкальском крае
Россия может построить две модернизированные атомные подводные лодки "Борей-К"
В Tesla заявили о планах по сокращению состава совета директоров
В Забайкалье в результате пожаров пострадали 23 человека
Ученые заявили, что в мире не хватает 23 млн женщин
В Москву прибыла колонна военной техники для участия в Параде Победы
Порошенко и Зеленский встали на колени во время дебатов в Киеве
В Индии в результате схода поезда с рельсов погибли не менее 13 человек