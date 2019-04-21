2019-04-21T05:58:17+03:00
Выборы президента Украины 2019

Голосование на выборах президента Украины 2019 года началось на зарубежных участках

Первый избирательный участок для голосования во втором туре выборов президента Украины 2019 открылся в Австралии
Юлия ДИВЕЕВА
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Открылись первые участки за рубежом на выборах президента Украины 2019Открылись первые участки за рубежом на выборах президента Украины 2019Фото: REUTERS
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Началось голосование во втором туре выборов президента Украины 2019 года. Первыми смогли проголосовать украинцы, проживающие в Австралии.

Участок при посольстве Украины в Канберре открылся самым первым - в 8:00 по местному времени. В Киеве было еще 20 апреля 23:00 (совпадает с московским временем). Проголосовать на этом участке смогут также граждане Незалежной, находящиеся в Новой Зеландии, передает ТАСС.

В первом туре президентских выборов, который прошел 31 марта, в Австралии проголосовали 125 избирателей, 69 из них отдали голоса за действующего президента Петра Порошенко, 14 - за Владимира Зеленского, остальные - за других кандидатов.

Отметим, когда в Канберре уже голосовали, в Киеве суд еще решал судьбу Владимира Зеленского, против которого наблюдатель общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько подал иск в Шестой апелляционный суд Киева. Он потребовал аннулировать регистрацию Зеленского.

Как сообщал сайт kp.ru, суд не увидел нарушений в действиях Зеленского и отклонил иск Хилько.

ИСТОЧНИК KP.RU

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