Суд Киева не увидел нарушения в призывах Зеленского покупать билеты на дебаты

СЕГОДНЯ 01:08 2019-04-21T01:20:19+03:00

Судьи Апелляционного административного суда Киева отклонили иск об отмене регистрации Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты Укрианы Фото: REUTERS

В действиях кандидата в президенты не усмотрели ни подкупа избирателей, ни предвыборной агитации

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Шестой Апелляционный административный суд Киева вынес решение по делу Владимира Зеленского об отмене его регистрации в качестве кандидатат на выборах президента Украины. Уже после полуночи, 21 апреля, суд вышел из совещательной комнаты и огласил свой вердикт.

Судьи сочли, что призывы Зеленского приобретать билеты на дебаты на стадионе "Олимпийский" не подпадают под определение "подкуп избирателей". Также суд не признал предвыборной агитацией просьбы кандидата к избирателям регистрироваться для получения билетов на дебаты на стадионе, передает ТАСС.

Ранее в ходе слушаний представитель Центральной избирательной комиссии Украины попросил суд не удовлетворять иск об отстранении Зеленского от выборов, пояснив, что комиссия не может удовлетворить этот иск, который фактически не соответствует норме закона.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что адвокат, наблюдатель за выборами президента Украины от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько подал иск в Шестой апелляционный суд Киева об аннулировании регистрации Зеленского кандидатом в президенты.

ИСТОЧНИК KP.RU