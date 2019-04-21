Явка на выборах президента Украины составила 17,43%
Явка на выборах президента Украины 2019 на 11:00 по московскому времени составила 17,43%. Такие данные были опубликованы Центральной избирательной комиссией страны на основе сведений, полученных из 116 округов (всего 199).
Согласно информации с сайта ЦИК, активнее всего голосуют жители Николаевской, Запорожской, Херсонской и Полтавской областей. При этом самая низкая явка фиксируется в Закарпатской и Черновицкой областях.
Напомним, что в это воскресенье, 21 апреля, на Украине проходит второй тур выборов президента страны. Избирателям предстоит выбрать одного из двух кандидатов - действующего главу государства Петра Порошенко или члена партии "Слуга народа" Владимира Зеленского.
Сайт kp.ru писал о том, что шоумен уже отдал свой голос на одном из избирательных участков Киева. Порошенко же на выборы пока не явился.
Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»