Явка на выборах президента Украины составила 17,43%

СЕГОДНЯ 12:04 2019-04-21T12:04:26+03:00

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Явка на выборах президента Украины 2019 на 11:00 по московскому времени составила 17,43%. Такие данные были опубликованы Центральной избирательной комиссией страны на основе сведений, полученных из 116 округов (всего 199).

Согласно информации с сайта ЦИК, активнее всего голосуют жители Николаевской, Запорожской, Херсонской и Полтавской областей. При этом самая низкая явка фиксируется в Закарпатской и Черновицкой областях.

Напомним, что в это воскресенье, 21 апреля, на Украине проходит второй тур выборов президента страны. Избирателям предстоит выбрать одного из двух кандидатов - действующего главу государства Петра Порошенко или члена партии "Слуга народа" Владимира Зеленского.

Сайт kp.ru писал о том, что шоумен уже отдал свой голос на одном из избирательных участков Киева. Порошенко же на выборы пока не явился.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704437" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU