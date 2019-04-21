Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента Украины
В Киеве состоялось голосование Владимира Зеленского на выборах президента Украины 2019 года. Второй тур избирательной кампании стартовал в воскресенье, 21 апреля.
Кандидат в президенты от партии "Слуга народа" решил заполнить бюллетень на одном из участков в центре Киева. В зале заранее собралось много журналистов, что несколько затрудняло работу учреждения. Между тем, шоумен успешно заполнил бюллетень и опустил его в урну. Трансляция с места событий велась на странице штаба Зеленского в Facebook.
Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента Украины.
Напомним, что за пост президента Украины борются два кандидата - действующий глава государства Петр Порошенко и "новичок" в политике Владимир Зеленский. В первом туре шоумен обошел политика по голосам почти в два раза. Опросы свидетельствуют о том, что в этот раз большинство избирателей также выберет Зеленского.
Сайт kp.ru писал о том, что незадолго до выборов кандидата от партии "Слуга народа" обвинили в подкупе избирателей и потребовали аннулировать его регистрацию, однако суд отклонил этот иск.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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