2019-04-21T11:37:37+03:00
Выборы президента Украины 2019

Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента Украины

В Киеве состоялось голосование Владимира Зеленского на выборах президента Украины 2019. Во второй тур прошли шоумен и действующий глава государства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Зеленский на избирательной участке в КиевеЗеленский на избирательной участке в КиевеФото: REUTERS
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В Киеве состоялось голосование Владимира Зеленского на выборах президента Украины 2019 года. Второй тур избирательной кампании стартовал в воскресенье, 21 апреля.

Кандидат в президенты от партии "Слуга народа" решил заполнить бюллетень на одном из участков в центре Киева. В зале заранее собралось много журналистов, что несколько затрудняло работу учреждения. Между тем, шоумен успешно заполнил бюллетень и опустил его в урну. Трансляция с места событий велась на странице штаба Зеленского в Facebook.

Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента Украины.

Напомним, что за пост президента Украины борются два кандидата - действующий глава государства Петр Порошенко и "новичок" в политике Владимир Зеленский. В первом туре шоумен обошел политика по голосам почти в два раза. Опросы свидетельствуют о том, что в этот раз большинство избирателей также выберет Зеленского.

Сайт kp.ru писал о том, что незадолго до выборов кандидата от партии "Слуга народа" обвинили в подкупе избирателей и потребовали аннулировать его регистрацию, однако суд отклонил этот иск.

Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU

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