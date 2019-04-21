2019-04-21T13:30:54+03:00
Политика

Лавров: Никаких проблем для прохода военных кораблей Украины в Азовское море нет

По словам главы МИД России, единственным условием прохода через Керченский пролив является соблюдение норм безопасности
Александр ДЖУМАЕВ
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Глава МИД России Сергей ЛавровГлава МИД России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что никаких проблем для прохода военных кораблей Украины из Черного моря в Азовское через Керченский пролив нет. По его словам, единственным условием для прохода через пролив является соблюдение норм безопасности.

"Как мы уже многократно говорили, дело в том, что нет никаких проблем для прохода украинских военных кораблей из Черного моря к своим портам в Азовском море. Единственное условие – нужно соблюдать нормы безопасности плавания по Керченскому проливу", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Звезда".

Глава МИД России также прокомментировал инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. По его словам, речь идет о попытке "испытывать на прочность тех, кто обеспечивает безопасность Керченского канала и территориальную целостность Российской Федерации".

Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре прошлого года, когда три украинских военных корабля попытались перейти из Черного моря в Азовское через временно закрытую акваторию России. Корабли опасно маневрировали и не подчинялись требованиям российских властей, после чего были остановлены. 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ, которые находились на борту кораблей, в настоящий момент находятся под арестом; их обвиняют в незаконном пересечении границы.

Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU

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